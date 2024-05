L’AC Milan tire un espoir pour la Ligue des Champions

L’AC Milan respire. Menés 1-0 sur la pelouse de Sienne, les Lombards ont fini par s’imposer 2-1 grâce à des buts de Balotelli (84e, pen) et Mexès (87e), alors que les deux équipes étaient à dix.

Cette victoire permet aux Milanais de conserver leur troisième place et leur offre une qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Victorieuse 5-1 à Pescara, la Fiorentina a tout tenté pour déloger les Rossoneri de la troisième marche du podium, Elle devra se contenter de l’Europa League.

Tout s’est emballé à la 69e minute lorsque Massimo Ambrosini a dû rejoindre le vestiaire pour un deuxième carton jaune. Une minute plus tard, Christian Terlizzi a écopé de son second jaune et a imité le capitaine milanais. Sans livrer une performance extraordinaire, les Milanais ont profité d’un penalty pour égaliser et d’une montée opportune de Philippe Mexès pour l’emporter. Déjà auteur d’un but importantissime contre Anderlecht en poule de la Ligue des champions, le défenseur tricolore a récidivé au meilleur moment.

