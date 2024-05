David Beckham quitte le football pour sa famille

Une carrière qui en dit long sur la personne comme sur la star. A l’âge de 38ans, David Beckham a annoncé son choix définitif de stopper sa carrière de footballeur.

Sur sa page facebook, il remercie le PSG de lui avoir donné l’opportunité de terminer sa carrière dans une telle équipe avec des joueurs exceptionnels. Et sur sa page twitter, il espère gagner ce soir son dernier match avec le PSG et de toute sa carrière professionnelle (Last game of my playing career tonight, let’s hope I can finish with a win ! Thanks again everyone). Il a même proposé d’offrir ses chaussures pour un de ses fans sur twitter.

Rappelons qu’il a commencé sa carrière avec Manchester United, en passant par le Real Madrid, LA galaxy, AC milan et enfin par le PSG, il est assez connu pour ses coups francs remarquables.

En laissant sa carrière professionnelle de footballeur, il sera quand même présent dans les médias et ce grâce d’une part à sa femme Victoria Beckham qui ne cesse de faire parler d’elle, et d’autre part en devenant bientôt l’ambassadeur de luxe, pendant 9ans, du Qatar : pays accueillant le mondial en 2012.

Sur cette vidéo, il explique un peu sa décision de retraite avec une tristesse qu’il a lui-même choisie.

