PSG : Al-Khelaïfi s’excuse ?

Nasser Al-Khelaïfi a tenu à mettre les choses au clair par rapport à la l’implication du club parisien dans la célébration du titre du PSG gâchée par les altercations au Trocadéro.

Il explique dans Le Parisien « Ce que je peux affirmer, c’est que, de notre côté, nous avons fait tout ce que nous avions à faire. Nous avions le feu vert de la préfecture de police, tout a été fait en coordination avec la Ligue. On ne peut pas tout contrôler ».

Le président parisien continue a affirmer «La préfecture nous a dit de ne pas faire la célébration sur les Champs-Elysées, on s’adapte. Si on nous avait dit que c’était aussi impossible au Trocadéro, on l’aurait fait au Parc.»

« C’est un grand choc ! Personne ne s’y attendait, ni le club, ni la police, ni les médias. Personne. » avoue-t-il sa surprise devant de tels agissements.

