PSG : Manuel Valls « on doit pouvoir manifester sa joie comme à Barcelone »

Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, déclare mardi 14 mai au journal télévisé de TF1 « On doit pouvoir célébrer comme partout, à Barcelone, à Manchester, comme il y a encore quelques semaines à Saint-Etienne, pour la Coupe de la Ligue, on doit pouvoir manifester sa joie, sa satisfaction (sans souci) ».

Pourtant, le 20 avril dernier, les supporteurs des Verts réunis sur la place Jean-Jaurès de Saint-Etienne n’ont pas pu assister à la remise de la Coupe de la Ligue, acquise quelques minutes plus tôt aux dépens de Rennes (1-0).

Dans un article daté du 4 mai, le quotidien Le Progrès précise que les dégâts (vol de matériel audio et vidéo, dégradation de l’écran géant avec des jets de bouteilles de bière) sont estimés à environ 200.000 euros. Si l’on en croit les différents témoignages, une vingtaine de personnes, des casseurs n’ayant rien à voir avec le club, avaient en effet investi la tribune disposée devant l’écran géant retransmettant la rencontre.

Il y a quatre ans, lors de la célébration du titre de champion d’Europe acquis aux dépens de Manchester United, de violents incidents avaient eu lieu dans la capitale de la Catalogne. Le bilan fut alors bien plus lourd que celui des affrontements au Trocadéro et ses alentours : 87 supporters blessés, 32 policiers à l’hôpital et 104 arrestations.

Est ce la joie que veut manifester le ministre de l’Intérieur ?

J’aime ça : J’aime chargement…