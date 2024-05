Cédric Carrasso « Je ne m’entraîne pas à la séance des tirs au but »

Ce soir à 20h55, Troyes s’opposera aux Girondins en demi-finale de la Coupe de France. Bordeaux, qui se déplace pour la 5e fois de la saison en autant de matches, ne s’y prépare pas.

Cédric Carrasso, gardien de but des Girondins, précise « Je ne m’entraîne pas à la séance des tirs au but… Avant, je le faisais, mais à partir d’un certain âge et d’un nombre conséquent de séances vécues, on connait le truc. Bon, on en fait un peu toujours la vielle du match, mais c’est pas important ; c’est juste pour se remettre la vue du geste.»

Il ajoute « Je n’ai pas regardé tous les penalties que Troyes a tirés depuis six ans, ni ceux de toute la carrière de Nivet, sinon, on ne s’en sort pas ! C’est juste qu’il se passe des choses sur le moment ; j’espère donc que ça va continuer, parce qu’on a de la réussite sur ça…»

