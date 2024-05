Olympique de Marseille – Toulouse FC, une chance pour les phocéens

Marseille réalise une superbe fin de parcours comme en témoignent ses cinq victoires lors de six dernières journées de Ligue 1 !

En effet, les Olympiens ont réalisé une belle performance lors des dernières journées de la ligue 1 et cherchent à rassurer encore les marseillais, surtout au Velodrome devant leur supporters.

Une victoire de l’OM signifiera une place à la Ligue des Champions et les marseillais veulent la décrocher. En plus, une remise dans la course ainsi qu’une petite chance de chiper le titre au PSG passent forcément par une victoire.

Toutefois, les toulousains ont réalisé lors de la dernière journée face aux Dogues de Lille un quadruplé qui semble remonter le moral des coéquipiers de Zebina et Ninkov, absents pour blessures.

A cela s’ajoute une tradition qui persiste depuis la saison 2006/2007. Les phocéens n’ont gagné aucun match face au TFC, dans la Ligue 1, depuis cette saison là.

