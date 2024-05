Le FC Barcelone sacré Champion d’Espagne sans jouer

Avec huit points de différence entre le leader, le FC Barcelone et le second, le Real Madrid et trois matchs seulement à jouer, la Maison Blanche doit obligatoirement l’emporter s’il ne veut pas voir éternel rival devenir champion d’Espagne sans même jouer.

La donne est simple pour le Real Madrid, il faut absolument gagner le match face à l’Espanyol pour réduire l’écart à cinq point. En cas de défaite, huit points sépareront le Real Madrid et le FC Barcelone. Mathématiquement, les catalans remporteraient donc la Liga 2012/2013.

Pour Barcelone, une victoire dimanche face à l’Athlético signifierait un sacre. Toutefois, les joueurs de l’Athlético Madrid veulent rester sur leur lancée positive avant la finale de la Coupe du roi.

Autre cas, une victoire du Real Madrid et, de l’autre coté, une défaite ou un nul du FC Barcelone. Ceci retarderait la révélation du nom du champion d’Espagne bien que toutes les pronostics vont pour les catalans.

