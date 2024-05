Abidal arrive en fin de contrat avec la Barça

Marca explique dans son édition du jour que le Français, Eric Abidal devrait quitter le Barça cet été. Il arrive, en effet, en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas reçu d’offre de prolongation des dirigeants catalans.

Abidal déçu particulièrement par ce manque de considération a expliqué à l’un de ses coéquipiers « Si le club ne m’a encore rien proposé alors qu’on arrive en fin de saison, c’est qu’ils ne veulent pas que je continue ».

David Venditelli, l’agent du joueur français, a confirmé cette théorie, mardi dernier au micro de la radio RAC 1 : « Nous accepterons n’importe quelle décision du club mais le plus dur, c’est le manque d’information et les incertitudes qui existent en ce moment. Nous avons prévu une réunion avec le président Rosell depuis février dernier. On attend toujours… »

