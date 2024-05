Tennis: Federer éliminé du Master 1000 de Madrid

Roger Federer (ATP 2) a subi un échec cuisant à Madrid, où il effectuait sa rentrée après une pause de sept semaines. Le suisse s’est incliné dès le 3e tour face au Japonais Kei Nishikori (ATP 16).

Battu 6-4 1-6 6-2 en 1h35′ par un joueur pourtant plus à l’aise sur des surfaces rapides, le tenant du trophée cédera sa 2e place mondiale à Andy Murray lundi lorsqu’il perdra 910 des 1000 points conquis l’an dernier. Dixième de la « Race » avant le Masters 1000 madrilène, il pourrait même être dépassé dans le classement 2013 par Stanislas Wawrinka si celui-ci se hissait dans le dernier carré.

C’est cependant bien plus le niveau de jeu affiché face à Kei Nishikori qui devrait inquiéter Roger Federer, auteur notamment de trois grossières fautes en coup droit dans l’ultime jeu de cette partie. Il reste en effet à peine plus de deux semaines au suisse pour trouver ses marques avant Roland-Garros (26 mai-9 juin). Or, il ne disputera qu’un seul autre tournoi de préparation avant la quinzaine parisienne, la semaine prochaine à Rome.

L’homme aux 17 titres du Grand Chelem, qui avait toujours atteint au minimum le stade des demi-finales sur la terre battue madrilène, s’est pourtant brillamment ressaisi après la perte du premier set jeudi. Mais il ne trouvait pas le bon rythme dans les première et troisième manches. Trop passif à l’échange et trop lent dans ses déplacements, il ne réussissait ainsi que 8 points sur le service adverse dans le premier set et 7 dans le troisième. Trop peu pour espérer un meilleur sort face à un Kei Nishikori très opportuniste.

