Contador frappe fort au Alpe

Presque 5 millions de téléspectateurs suivent le Tour De France 2009 marqué par le retour de l’américain Lance ARMSTRONG qui a remporté 7 fois le Tour de France alors qu’on attendait que Lance le 4éme au classement général lors de la 15éme étape à 8 seconde du maillot Jaune NOCENTINI Rinaldo fait la différence, L’espagnol Alberto CONTADOR attendait la dernière côte de 1er catégorie et dés les pieds il attaquaient le groupe ARMSTRONG et personne pourra le suivre et à l’a fin il arrivait à 43 secondes du deuxième Andy SHLECK et 1.03 du 3éme NIBALI Vicenzo et 1.35 de Lance ARMSTRONG il gagne l’étape et prend le maillot jaune.

Classement Général :

1. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 63h 17′ 56″ 2. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 63h 19′ 33″ + 01′ 37″ 3. WIGGINS Bradley 58 GARMIN 63h 19′ 42″ + 01′ 46″ 4. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 63h 20′ 13″ + 02′ 17″ 5. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 63h 20′ 22″ + 02′ 26″ 6. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R LA MONDIALE 63h 20′ 26″ + 02′ 30″ 7. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 63h 20′ 47″ + 02′ 51″ 8. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA – 63h 21′ 03″ + 03′ 07″ 9. LE MEVEL Christophe 106 FRANCAISE DES JEUX 63h 21′ 05″ + 03′ 09″ 10. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 63h 21′ 21″ + 03′ 25″

