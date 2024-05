Manchester United : David Moyes succède à Ferguson !

Manchester United n’arrête pas de nous surprendre. Sitôt le départ en retraite de Sir A. Ferguson est annoncé, les Red Devils ont officialisé le nom de son successeur.

C’est bien David Moyes, actuel coach d’Everton et âgé de 50 ans, qui officiera l’année prochaine sur le banc de Manchester.

Il avait été recommandé par Ferguson lui-même comme étant le plus apte à reprendre sa succession. Tous les deux sont nés à Glasgow, ont été fidèles pendant 11 ans au même club des Toffees et savent comment extraire le meilleur et le maximum de leurs effectif. Moyes signera un contrat de 6 ans avec les récents champions d’Angleterre.

L’Écossais déclare sur le site web officiel de Manchester « Lorsque nous avons discuté des candidats qui pourraient avoir les qualités, nous sommes convenus à l’unanimité que David Moyes était cette personne. David est un homme d’une grande intégrité avec une solide éthique de travail. J’ai toujours admiré son travail. C’était un jeune homme au début de sa carrière et depuis, il a continué à faire un magnifique travail à Everton. Il n’y a aucun doute quant à lui, il a toutes les qualités requises pour diriger ce club ».

A peine arrivé, le service communication de Manchester United lui a concocté un communiqué au poil où il fait part de ses premières impressions : « C’est un grand honneur d’avoir été choisi pour devenir le prochain entraîneur de Manchester United. Je suis ravi que Sir Alex m’ait recommandé pour le poste. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a fait pour le club et le football en général. Je sais à quel point ce sera difficile de succéder au meilleur manager de l’histoire, mais l’opportunité d’entraîneur Manchester United ne se présente pas deux fois dans une vie. Je suis vraiment impatient de débuter cette nouvelle aventure. »

Quel avenir en bourse pour l’action de Manchester ? A nous de découvrir…

