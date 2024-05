Laurent Blanc convoiterait l’AS Monaco

À l’écart des terrains depuis le 30 juin 2012 et l’annonce de son départ de la sélection de l’équipe de France suite à l’Euro polono-ukrainien, Laurent Blanc serait, selon Eurosport, sur le point de reprendre du service.

Tout en haut de sa short-list : l’AS Monaco et le poste d’entraîneur de Claudio Ranieri. Laurent Blanc, l’homme à la touillette, aurait eu vent des différends entre le coach italien et le président russe du club de la Principauté, Dmitry Rybolovlev.

Mais « le Président » ne met pas toutes ses billes sur le Sud-Est de la France. Le Stade rennais fait partie des autres possibilités, même si les Bretons chercheraient plutôt un « petit » salaire pour driver leur effectif. François Pinault aurait ainsi fixé la barre à 60 000 euros mensuels.

Un salaire empêchant absolument de faire venir Laurent Blanc.

J’aime ça : J’aime chargement…