Sir Alex Ferguson à la retraite

Le plus grand entraîneur de l’histoire du football britannique va tirer sa révérence, Sir Alex Ferguson, à l’âge de 71 ans, après plus de 25 années de « success story » à la tête de Manchester United.

C’est à Old Trafford en 1986, Sir Alex (anobli par la Reine en 1999), a accumulé un impressionnant palmarès :

– 37 trophées, parmi lesquels 13 Championnats d’Angleterre, dont le dernier remporté il y a deux semaines, 2 Ligues des champions (1999, 2008) et aussi 5 FA Cup et 4 Coupes de la Ligue.

Ferguson a ainsi fait naître, au plus haut niveau, des joueurs comme les jeunes Anglais Danny Welbeck, Tom Cleverley et Phil Jones ou encore le Brésilien Rafael et le Mexicain Javier Hernandez, autant de joueurs qui forment une base solide pour le successeur de Sir Alex.

A noter que cette retraite vient suite à la défaite de Manchester United contre Chelsea (0-1).

