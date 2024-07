Le Tour De France 2009

Tirs sur Le Tour De France

Vendredi 17 Juillet la 13éme étape du tour de France s’est bien déroulé jusqu’à l’arrivée au col Bannstein quelques tirs anonimes ont touchées deux coureurs le Néo-Zélandais Julian Dean, de l’équipe Garmin, et l’espagnol Oscar Freire, de la formation Rabobank et heureusement ces tirs étés sans gravité et ils ont pu atteindre l’arrivée Julian a été touché à un doigt et l’espagnol a une petite blessure à la jambe.

Après avoir mené une enquête la police a déclaré que les tirs proviendraient d’une arme-jouet tirées par deux adolescent non identifiés .

Une femme tuée sur le Tour de France

La spectatrice âgée de 61 ans percutée par un motard de la garde républicaine est décédée sur place lors de la 14éme étape du Tour alors qu’elle traversait la route après le passage des échappés et juste avant l’arrivée du Peloton la moto l’a percutée et selon de Dr Lévy elle était décédée sur le coup.

Une minute de silence a été observée avant le début de la 15éme étape le Dimanche 19 Juillet



e la garde républicaine

J’aime ça : J’aime chargement…