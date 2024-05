Giroud : « Mieux qu’Henry et Drogba »

Ses 17 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, ont valu à Olivier Giroud afin de lui faire son trou cette saison dans l’effectif d’Arsenal, ce que Marouane Chamakh n’a jamais réussi à faire .

Malgré tout, l’ancien joueur de Montpellier a essuyé de nombreuses critiques depuis son arrivée à l’Emirates Stadium en raison d’une légère prédisposition à réussir ses attaques par moments. Des critiques sur lesquelles on est revenu.

L’attaquant de 26 ans a déclaré « Je suis venu remplacer Van Persie et quand vous arrivez dans un grand club comme ça, les gens attendent beaucoup de vous. Les critiques n’ont pas toujours été justifiées, mais elles vous permettent de progresser. 17 buts et 11 passes, c’est mieux que Henry et Drogba pour leur première saison ».

Ok pour Drogba et ses 16 buts, mais Henry avait planté 26 fois (17 en championnat, 8 en Coupe d’Europe et 1 en coupe nationale)…

