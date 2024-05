Bac sport 2013 : Performances professionnelles d’un unijambiste

Ce n’est qu’en Tunisie qu’un jeune lycéen unijambiste profite de son droit de passer l’épreuve du Bac Sport et défie tout les regards et les mentalités défavorables.

Enchaînant une série d’exercice gymnastique, ce bachelier a attiré toute l’attention du jury ainsi que les applaudissement de la foule autour de lui. Des performances, du moins professionnelles prouvant que le seul handicap qu’un être humain peut avoir, c’est celui de la volonté.

La non résignation de ce jeune homme tunisien restera à jamais gravée dans les mémoires de tout le monde. Félicitations pour ce jeune homme et meilleurs vœux de réussite.

Voici l’extrait vidéo, apprenez et savourez !

