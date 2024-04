Football: Le Bayern Munich écrase le FC Barcelone

Cette fois, le compte est bon pour le FC Barcelone. Battus 4-0 à l’Allianz Arena par le Bayern Munich, les Catalans sont allés au tapis pour un K.O. magistral.

Dominé par des Bavarois beaucoup plus forts sur le plan physique et trahi par les errements d’un arbitre qui n’aurait jamais dû accorder les deuxième et troisième buts, le FC Barcelone ne disputera pas sa quatrième finale de Ligue des Champions en sept ans. Bien sûr, le 4-0 infligé au Milan AC en match retour des huitièmes de finale peut inciter les Catalans à croire que l’impossible sera possible mercredi prochain. Mais le Bayern n’est pas le Milan et, surtout, Lionel Messi semble à bout de souffle. L’Argentin, qui n’avait plus joué depuis deux semaines, ne fut que l’ombre de lui même lors de ce match.

Le Bayern a failli frapper d’entrée de jeu. A la 2e minute déjà, Victor Valdés devait sauver son camp sur un tir de Robben. Le Néerlandais, que l’on assure être sur le départ mais qui fut bien le grand homme de la soirée, était le plus percutant en ce début de match. A la 25e, il était à l’origine de l’ouverture du score avec son centre qui trouvait la tête de Dante pour une remise sur Müller à l’affût en second poteau.

La réaction ne venait pas après ce but dans les rangs catalans. Incapable de trouver Messi dans de bonnes conditions, Xavi, Iniesta et Busquets étaient à la peine devant Schweinsteiger et Javi Martinez. A la reprise, les Catalans étaient toujours aussi amorphes. A la 49e, ils concédaient un nouveau but après un nouveau duel aérien perdu par Dani Alves. Cette fois, le Brésilien était devancé par Müller dont la remise trouvait Gomez. L’avant-centre ne ratait pas l’aubaine. Seulement, il était en position de hors-jeu. Et le cauchemar n’était pas terminé pour le Barça. A la 73e, Robben concluait de manière impériale une rupture amorcée par Ribéry. Seulement, l’arbitre aurait dû siffler sur cette action une obstruction de Müller sur Jordi Alba. Le 4-0 ne devait en revanche rien à personne. Il était signé Müller à la 82e qui surgissait sur un centre de Luiz Gustavo. Introduit à la 89e minute pour Ribéry, Xherdan Shaqiri a eu droit lui aussi à son petit moment de gloire.

