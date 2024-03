Galatasaray élimine Schalke 04 et passe aux quarts de finale

Galatasaray disputera les quarts de finale de la Ligue des champions. A Gelsenkirchen, les Turcs ont gagné 3-2 contre Schalke 04. Il y avait eu 1-1 à l’aller.

Cette partie disputée indoor – le toit du stade avait été fermé – a été passionnante d’un bout à l’autre entre deux équipes qui n’ont pas calculé et qui se sont ruées à l’attaque avec générosité. Le ticket pour les quarts de finale a d’abord semblé destiné aux Allemands, qui ouvraient le score à la 17e par Neustädter.

Mais les Turcs, auteurs d’une première période de grande qualité, égalisaient sur une frappe somptueuse d’Hamit Altintop (37e), un ancien de Schalke, avant de prendre l’avantage par Burak Yilmaz (41e). Dès lors, c’est Galatasaray qui était en position de se qualifier.

Schalke (sans Barnetta remplaçant) poussait fort à la reprise, sous l’impulsion de son joyau Draxler. Bastos égalisait à la 63e après un tir d’Höger sur la transversale. Il fallait encore un but aux Allemands pour passer l’épaule, mais la fatigue se faisait sentir en fin de rencontre et ils ne parvenaient plus à être dangereux. Galatasaray signait le 3-2 au bout des arrêts de jeu par Umut Bulut.

