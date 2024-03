Les Français, vainqueurs 2-1 à l’aller en Espagne, ont tenu le choc dans leur Parc des Princes (1-1) face à un Valence qui peut toutefois nourrir quelques regrets.

« Faite pour l’Europe », selon son directeur sportif Leonardo, l’équipe de Carlo Ancelotti a réussi à suivre son plan initial, à savoir contrôler. Un objectif qu’elle se sentait tout à fait capable d’atteindre – même privée de Zlatan Ibrahimovic (suspendu) -, au regard de son actuel bilan à domicile: désormais vingt-trois matches européens consécutifs sans défaite (et dix en Ligue 1).

Le résultat parle en faveur du PSG, c’est un fait. La manière, en revanche, fut quelque peu décevante. Positionnés très bas sur le terrain, les Parisiens ont souvent subi le jeu, prêtant le flanc aux (trop timides) ruées valenciennes. Au final, ce nul est avant tout à mettre à l’actif de deux hommes, Blaise Matuidi et Thiago Silva.

Le Brésilien n’a cependant rien pu faire sur l’ouverture du score logique de Valence, d’une frappe de Jonas prise de vingt-deux mètres à la 55e. La formation d’Ernesto Valverde avait allumé les premières mèches avant la pause, sur un tir trop centré de Soldado (15e) et un autre de Jonas, déjà, détourné par Sirigu (45e).

Le 1-0 a eu le mérite de pousser le PSG à faire mieux, à faire plus. Toujours sous l’impulsion d’un Matuidi magnifique d’abattage, les Parisiens ont commencé d’évoluer un peu plus haut et ont profité des espaces s’offrant à eux tandis que Valence se lançait à l’assaut d’un deuxième but qui l’aurait qualifié.

Et c’est justement sur un contre que les Chauves-souris se sont faites piéger. Héritant avec bonheur du cuir après une percée d’un Kevin Gameiro entré en jeu à la 58e pour le premier match en Ligue des champions de sa carrière, Ezequiel Lavezzi a pu, en deux fois, tromper Guaita à la 66e.

