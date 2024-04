L’Espérance ST Vs l’Etoile SS : Le choc des quarts de finale de la Coupe de Tunisie

Ce matin à l’annexe de Radès, l’Espérance a clôturé sa préparation pour le choc des quarts de finale de la Coupe de Tunisie qui va l’opposer, demain à 15h30 au stade de la banlieue, à l’Étoile Sportive du Sahel.

La séance a débuté à 11h00 avant de s’achever une heure trente plus tard. Après l’échauffement habituel sous la conduite de Jbebli, les joueurs, sous la conduite de Benzarti et Kanzari, ont dispute un match d’application sur la moitié du terrain. Le staff a insisté sur le placement en phase offensive et défensive, les balles arrêtes et même les remises de touche ; bref, rien n’a été laissé au hasard…

À noter que Benzarti a piqué quelques crises de nerfs contre ses joueurs. La première fut contre Jabeur, Chammari, et Ben Mansour afin de leur faire prendre conscience de demeurer concentrés tout au long du match, en appliquant les consignes à la lettre. Il sermonna également Msakni qui ne s’est pas appliqué lors d’une phase de contre-attaque. Notre coach coloré a dû jeter par terre sa casquette à plusieurs reprises pour exprimer sa colère.

Voici par ailleurs les compositions de l’opposition du match d’application :

Équipe A : Kasraoui, Bokungu , Chammam, Z. Derbali, Abdi, Z. Souissi, Korbi, Msakni, Darragi, Bienvenu et Eneramo

Équipe B : Mejri, S. Derbali, Bekri, Jabeur, Chammari, Echikh, Loué (puis Ben Mansour), Tayeb, Baghouli, Bouazzi et Ayari

Lors de ce match, on a eu peur pour Tayeb qui s’est blessé en marchant par inadvertance sur le ballon. Du coup, il a senti queslques douleurs au genou et on l’a bien senti out par après, à cause probablement de ses antécédents au niveau des ligaments croisés. La séance s’est enfin achevée avec une préparation particulière de tirs au but.

Au vu donc de cet ultime entraînement, il semble que l’intention du staff technique tend vers la reconduction de la même formation qui a damé le pion, samedi, à l’Entente Sportive de Sétif (1-0) pour le compte de la Ligue des Champions arabe, à un élément près. En effet, seul Youssef Msakni devrait suppléer Walid Tayeb dans le registre de milieu droit.

Ci-après la formation probable :

Kasraoui (c), Bokungu , Chammam, Z. Derbali, Abdi, Z. Souissi, Korbi, Msakni, Darragi, Bienvenu et Eneramo.

Le match a été prévu pour le Mercredi 15 Avril 2009 à 15h30 (Heure Tunis) au stade olympique de Radés.

Par ABOU KHALIL

