Victoire méritée de l’Espérance Sportive de Tunis au Stade du feu

L’Espérance a réussi là où ont échoué les meilleures équipes arabes et africaines en allant, non seulement, remporter une belle victoire à Sétif dans l’antre du Wifak, mais en dominant l’équipe algérienne de bout en bout.

Notre courte victoire acquise grâce à un délicieux lob d’Oussama Darragi, aurait dû être plus nette sans les décisions arbitrales incohérentes de l’arbitre omanais, M.Abdallah Helali, qui nous a refusé un but régulier signé par Zied Derbali dès la 4ème minute ou lorsqu’il a arrêté le match alors que Bouazzi était lancé tout seul vers le camp adverse après s’être débarrassé de ses deux anges gardiens. Malgré ces « monstruosités » et la pluie de fumigènes, qui n’a pas cessé de s’abattre sur le terrain, nos joueurs ont démontré une formidable motivation et une énergie incroyable après la débauche d’efforts fournie 48 heures auparavant face au CAB en championnat, et de surcroît, sur un terrain en tartan et enneigé ! Bravo les gars !

Voici les faits saillants de la rencontre :

3’tête d’un attaquant algérien, Kasraoui s’oppose à propos,

4’coup franc de Chemmam et tête de Zied Derbali qui trompe le gardien. Le but est accordé par l’arbitre avant que celui-ci ne revienne sur sa décision et l’annule sous la pression des algériens,

20’Souissi lance Michael sur la droite, celui-ci décoche un tir puissant que le gardien détourne sur la transversale,

23’tir de Hadj Aissa détourné en corner,

28’coup franc de Korbi et tête de Wissem Abdi légèrement à côté,

32’nouveau coup franc de Korbi qui passe à côté de la lucarne du gardien algérien,

33’Darragi démarque Walid Tayeb qui tire à côté,

50’coup franc d’un sétifin détourné magistralement par Kasraoui,

64’centre de Souissi et tête peu appuyée de Darragi dans les mains du gardien,

66’reprise instantanée de Bienvenu qui passe légèrement à côté des bois algériens,

72’Kasraoui est de nouveau impérial en détournant un coup franc adverse,

75’Abdi dégage le ballon qui arrive à Bienvenu, celui-ci exécute une talonnade majestueuse pour Darragi qui s’en va lober tranquillement le gardien algérien. L’Espérance ouvre le score et mène par un but à zéro,

87’Michael s’échappe sur la droite et effectue un puissant centre tir que le gardien parvient à intercepter,

90+4’Kasraoui s’interpose brillamment et sauve le résultat en plongeant dans les pieds d’un attaquant algérien,

90+5’Jabeur sauve sur la ligne une tête d’un attaquant adverse,

Sur le renversement de l’action, Bouazzi intercepte le ballon, se joue de deux défenseurs et fonce vers le but algérien, mais l’arbitre siffle la fin du match. Une opportunité qui aurait pu permettre à notre équipe de doubler la marque !

Au cours de ce match, le staff technique a aligné la formation suivante :

Hamdi Kasraoui, Janvier Besala, Wissem Abdi, Zied Derbali, Khalil Chemmam, Zinelbidine Souissi (Arbi Jabeur 87’), Khaled Korbi, Oussama Darragi, Walid Tayeb (Khaled Ayari 90+2’), Henri Binevenu (Wajdi Bouazzi 76’), Michael Eneramo.

Félicitations encore une fois à nos champions espérantistes et vivement le retour qui sera au stade d’el Menzah ou au stade olympique de Rades avec, nous epérons bien, une deuxième victoire!

