Demi finale de la ligue Arabe : Sétif Vs Espérance ST

Après un vol de 45 minutes, la délégation espérantiste a rallié la wilaya de Sétif qui abritera, demain à 19h, la première manche de la demi-finale de la Ligue des Champions Arabes.

L’Espérance a élu domicile à l’hôtel Rif qui se trouve dans la deuxième agglomération de la wilaya de Sétif, El-Eulma (connue sous le nom de Saint-Arnaud avant l’indépendance).

Après un parcours de 25 minutes par bus, l’ensemble de la délégation espérantiste est arrivé à 18h30 au Stade 8 mai 1945 en vue de peaufiner les derniers réglages avant le match.

Une centaine de supporters Sang et Or a assisté à cet entraînement et n’a pas manqué de mettre le feu; chants à la gloire de l’équipe, craquage de flammes…

Durant cette séance, le staff technique a programmé des oppositions sur la moitié du terrain entre 3 équipes.

A priori, cinq changements sont prévus dans l’équipe type avec la titularisation des Zied Derbali, Wissem Abdi, Zine Souissi, Khaled Korbi et Walid Tayeb. Néanmoins, un sixième changement n’est pas à exclure avec l’éventuel recours à la carte de Sameh Derbali sur le couloir droit (à la place de Bokungu).

L’état de santé de l’ensemble de l’effectif est satisfaisant, puisqu’aucune blessure n’a été contractée à l’issue du match comptant pour la 24è journée de la Ligue 1 face au Club Athlétique Bizertin.

Formation probable : Kasraoui, Bokungu (S. Derbali), Chammam, Z. Derbali, Abdi, korbi, Z. Souissi, Tayeb, Bouazzi, Darragi et Eneramo.

J’aime ça : J’aime chargement…