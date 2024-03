La grève des joueurs à l’Uruguay se poursuit

L’association des joueurs de l’Uruguay a décidé tard lundi soir de ne pas jouer les matches prévus en milieu de semaine et ont fixé un ultimatum aux propriétaires de clubs, sommés de payer les arriérés de salaire d’ici vendredi sous peine d’être confrontés à une grève plus longue.

Une telle décision pourrait affecter les équipes uruguayennes engagées dans la Copa Libertadores. Le Defensor Sporting doit affronter le club brésilien de Sao Paolo le 18 mars tandis que Nacional doit jouer contre l’équipe argentine de River Plate le lendemain.

« On ne peut pas laisser la situation continuer comme ça« , a déclaré Enrique Saravia, le président de l’association des joueurs.

Le football uruguayen a récemment été submergé par des problèmes financiers et de violence.

La saison a débuté il y a deux semaines et un club, Villa Espanola, a déjà été rayé du championnat à cause de ses dettes. La saison passée, le championnat avait été interrompu à plusieurs reprises à cause de violences entre supporters et certains stades avaient été suspendus par la police.

J’aime ça : J’aime chargement…