JO 2012: Programme des athlètes tunisiens dimanche 12 août

Dernière journée du plus important événement sportif dans le monde, les Jeux Olympiques de Londres 2012, la Tunisie sera représentée par deux athlètes ce dimanche 12 août 2012, un dans la lutte et un deuxième en Marathon.

Programme des athlètes tunisiens ce dimanche 12 août 2012:

8h30: Haythem Belayech – Veranes Garcia Haislan (Canada) / Lutte (66Kg) / Qualifications

– Veranes Garcia Haislan (Canada) / Lutte (66Kg) / Qualifications 11h00: Wissem Hosni / Marathon

Bonne chance pour nos deux derniers athlètes dans cet événement et pourvu qu’ils nous rapportent au moins une médaille pour honorer la Tunisie après les deux, bronze et or, décrochées par Oussama Mellouli et la médaille d’argent remportée par Habiba Ghribi.

