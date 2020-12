Les plus belles supportrices de l’Euro 2012

Dernier jour de l’Euro 2012, une finale entre l’Espagne et l’Italie. Pour terminer la compétition en beauté, Tixup.com s’est attelé à une tâche bien difficile, une sélection des plus jolis frimousses aperçues en Pologne et en Ukraine. Un Top 10 des plus belles supportrices lors de l’euro 2012.

Partager : Twitter

Facebook