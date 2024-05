Bayern Munich favori, Chelsea FC en position d’outsider

Le Bayern de Munich devant son public d’un coté, de l’autre, les blues de Chelsea FC qui font le déplacement pour la finale de la Ligue des Champions d’Europe. C’est ce que ce samedi 19 Mai 2012 nous réserve à partir de 19h45 (Heure Tunis), un match CHOC entre les deux équipes.

Les allemands qui cherchent leur cinquième titre après ceux de 1974, 1975, 1976 et 2001 et les anglais toujours à la chasse de leur premier trophée de la Ligue des Champions pour changer le cours de leur histoire.

Au bout d’une saison sinusoïdale, les Munichois ont une chance inouïe en évoluant sur un terrain qui est leur jardin et face à un public qui sera en grande majorité acquis à leur cause. “C’est évidemment un atout de jouer a domicile. On a nos habitudes. On a notre hôtel, le trajet en bus est le même et le vestiaire est ton vestiaire. Alors tout ça donne forcément un peu plus d’assurance aux joueurs…”, a déclaré Philipp Lahm, capitaine du Bayern de Munich lors d’une conférence de presse. “Mais on ne peut pas avoir de point de comparaison, puisqu’on ne l’a jamais fait avant. On ne sait d’ailleurs pas combien de supporters des deux équipes seront là.”, a-t-il ajouté.

Quant à l’équipe de Chelsea, en position d’outsider, elle sera privée de quatre joueurs importants mais le collectif reste confiant selon les propos de Franck Lampard qui déclare avoir tiré la leçon de la défaite à Moscou il y a 4 ans contre Manchester United. “Un footballeur sait qu’il ne peut pas gagner à tous les coups et nous devons nous inspirer de la défaite de Moscou.”, a indiqué Lampard qui insiste sur le fait qu’être outsider n’est pas une mauvaise chose si les joueurs croient en eux.

Ce soir, deux formations, un gagnant et un spectacle footballistique qui promet gros! Selon vous, qui sera le gagnant ?

