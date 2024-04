France: L’Olympique de Marseille remporte la Coupe de la Ligue

Grâce à un but tardif (105e minute) du Brésilien Brandao , l’Olympique de Marseille a conservé la Coupe de la Ligue en battant (1-0 après prolongation) l’Olympique Lyonnais en finale, samedi soir au Stade de France.

Brandao déjà auteur de six buts en sept matchs de Coupe de la Ligue a profité d’une erreur du jeune défenseur lyonnais Samuel Umititi pour venir tromper Hugo Lloris et offrir à l’OM sa troisième victoire dans la Coupe de la Ligue après ses succès de 2010 et 2011.

En perdition en championnat (9e) et éliminé de la Coupe de France, Marseille remporte ainsi le seul titre à sa portée et sauve sa saison en obtenant un billet pour la Ligue Europe. Décevant tout au long d’une finale qui n’aura pas du tout tenu ses promesses Lyon aura une nouvelle chance de remporter un trophée cette année à l’occasion de la finale de la Coupe de France, dans deux semaines face aux amateurs de Quevilly.

“C’est pas un soulagement c’est un immense bonheur mais c’est des titres très difficiles”, a souligné Didier Deschamps, l’entraîneur marseillais au micro de France 2. “Je pense que depuis trois que je suis là avec mon staff, le mérite en revient aux joueurs mais c’est le sixième titre que l’on gagne et cela personne ne pourra nous l’enlever”.

