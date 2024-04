Les ministres arabes des sports décident de boycotter Adidas

Les ministres arabes de la Jeunesse et des Sports réunis mercredi 4 avril 2012 en Arabie Saoudite se sont mis d’accord pour boycotter l’équipementier Adidas après que ce derniers ait sponsorisé le marathon international de Jérusalem.

De même, les ministres ont annoncé l’organisation de plusieurs marathons sous le thème “Jérusalem nous appartient” dans l’ensemble des pays arabes à la date de la tenue du prochain marathon de Jérusalem, en mars 2013.

Pour rappel la 1ère édition du marathon organisée en mars 2011 avait déjà suscité des critiques et des membres de l’opposition du conseil municipal israélien de Jérusalem et les partisans d’un boycott culturel et économique de l’État d’Israël avaient alors appelé le géant sportif à retirer son sponsoring de l’événement sportif.

