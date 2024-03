Un match difficile pour le Club Africain et l’Étoile du Sahel

L’affiche de la 11ème journée de la ligue 1 de football entre le Club Africain et l’Étoile du Sahel, samedi, au stade d’El Menzah, risque d’être lourde de conséquences.

Les deux clubs ne sont pas au meilleur de leur forme et connaissent même des remous au sein de leurs comités directeurs. Aux mauvais résultats enregistrés s’ajoute un flot de contestations au niveau des directions techniques et même administratives.

Les clubistes n’ont récolté qu’un seul point en trois matches alors que les saheliens restent sur deux défaites consécutives dont une à domicile. Les deux formations chercheront donc à se réhabiliter pour reprendre du poil de la bête et oublier leurs déconvenues.

L’Espérance de Tunis qui grimpe à toute vitesse au classement avec une 2e place, va devoir continuer sur sa lancée et exercer la pression sur le leader qui n’est plus qu’à une longueur. Les « sang et or » qui recevront le CS Hammam-Lif seront en principe à l’abri, mais la méfiance doit être de mise pour les hommes de Decastel car les Banlieusards restent capables de jouer un mauvais tour aux grandes équipes d’autant plus qu’ils auront à cœur de quitter la zone de la relégation.

Calendrier de la 11ème journée:

Samedi 17 mars



Club Africain – Etoile Sportive du Sahel

CA Bizertin – ES Zarzis

ES Hammam-Sousse – AS Gabès

Dimanche 18 mars

JS Kairouan – S.Tunisien

ES Béni-Khalled – US Monastir

CS Hammam-Lif – Espérance Sportive de Tunis

EGS Gafsa – CS Sfaxien

AS Marsa – Olympique de Béja

