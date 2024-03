Les aigles de Carthage se contentent d’un nul face au Pérou

La sélection tunisienne de football a fait hier, mercredi 29 février 2012, un match nul, 1 à 1, avec l’équipe du Pérou, au stade d’El Menzah.

La première période du jeu a connu un volume de jeu moyen des deux cotés qui essayaient d’imposer leurs styles de jeu au milieu de terrain avec un certain avantage pour les aigles de Carthage.

Il a fallu attendre 45 minutes pour que Wissem Yahia réussit à tromper le gardien mais la joie n’a pas duré longtemps. Deux minutes plus tard, les péruviens ont bénéficié d’un pénalty réussi par Pizzaro.

Lors des 45 deuxième minutes, les deux sélections ont amélioré leur positionnement sur le terrain suites à certains remplacements des deux côtés donnant ainsi une autre dynamique au jeu et offrant plus d’opportunités de but essentiellement du côté tunisien mais le score resta inchangé jusqu’au sifflet final de l’arbitre ghanéen Joseph Lamptey.

