Amende de mille dinars pour l’Olympique de Marseille et le PSG

Après le Trophée des champions de France qui s’est déroulé mercredi dernier à Tunis, au stade olympique de Radés et qui a opposé l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain, match qui s’est terminé en faveur des marseillais avec les tirs aux buts après 120 minutes de jeu sans aucun but des deux cotés, la fédération tunisienne de football a décidé d’infliger une amende de mille dinars à l’OM et au PSG pour lancement de fumigènes.

Égalité pour tout le monde, que ce soit les équipes tunisiennes ou étrangères, il faut comprendre que le lancement de fumigènes est strictement interdit dans les stades tunisiens.

Les équipes tunisiennes qui participent aux différents événement africains, ligue des champions, coupe de la CAF, coupe d’Afrique du nord, etc… offrent la possibilité à leur fans la possibilité d’exprimer leur encouragement avec les fumigènes et autres… à l’exemple des supporters de l’Espérance Sportive de Tunis ou du Club Africain qui n’hésitent pas à allumer des dizaines de fumigènes en Algérie face à l’Entente Sportive Stéfienne ou la Jeunesse Sportive de Kabylie. Bref, en Tunisie, la loi est applicable et interdit strictement les fumigènes, vous êtes avertis !

J’aime ça : J’aime chargement…