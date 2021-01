Mike Tyson effectue un pèlerinage à la Mecque

Le boxeur, ex champion du monde, Mike Tyson a annoncé sur ses comptes Twitter et Facebook qu’il est entrain de faire un pèlerinage à la terre sainte de l’Arabie Saoudite, la Mecque et la Médina.

Mike Tyson qui s’était converti à l’islam en prison dans les années 1990 lorsqu’il purgeait une peine de 10 ans de prison, réduite à 3 ans. Le champion du monde poids lourds de 1986 à 1990, est arrivé vendredi à la Médina avec une association canadienne Dawah pour effectuer la Omra, ou petit pèlerinage, selon le journal Okaz.

Après la Médina, Tyson s’est rendu à la Mecque pour y poursuivre les rites de son pèlerinage.

