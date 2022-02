Résultats Scores et Résumés Vidéos de la Pro A Basket

Basket > Retrouvez tous les résultats et résumés vidéos des matchs de Pro A basket : les scores ASVEL Lyon, Nanterre, Paris-Levallois… Place aux résultats pour la journée de basket dans le championnat de Pro A..

Ici sur Tixup, on va s’intéresser aux scores des plus grands clubs tout au long de la saison de Basket Pro A. L’ASVEL de Lyon, ceux de Nanterre et ceux de Paris-Levallois, trois formations assez proches au classement, mais qui connaîtront des rencontres plus houleuses et moins efficaces sur le plan de la défense. Dans cette nouvelle journée de matchs de Pro A de Basket, l’ASVEL de Lyon se voit opposer à Nanterre, dans ce qui apparaît comme un choc de haut de classement. En effet, et à la fin de la seizième journée, les deux formations étaient finalement assez proches ; l’ASVEL de Lyon possédait neuf victoires pour sept revers, tandis que Nanterre connaissait dix victoires pour six défaites. Sur le papier, une seule victoire sépare les deux formations, et, lors de la 16e journée de Pro A de Basket, l’ASVEL de Lyon, alors à domicile, s’est imposé face à Nancy, sur le score de 84 à 71.

Résultats et résumés vidéos matchs Pro A basket : Scores ASVEL Lyon, Nanterre, Paris-Levallois

De son côté, Nanterre aura connu une 15e journée plus difficile, face au leader incontesté de la Pro A de Basket. En déplacement à Monaco, Nanterre n’aura pas vraiment fait illusion bien longtemps, et sera dans l’obligation de s’incliner 84 à 70. Si cela n’est pas encore très grave, se relancer rapidement est le maître-mot de l’équipe, une équipe très désireuse de faire tomber l’ASVEL de Lyon pour se permettre de s’incruster brillamment sur le podium. Si le match de Pro A de basket entre l’ASVEL de Lyon et Nanterre se veut très important pour la suite du championnat, que dire de l’équipe de Paris-Levallois, qui, elle aussi, possède une bonne chance de connaître les joutes Européennes lors de la prochaine saison.

Dans la même situation que l’ASVEL de Lyon à l’issue de la 16e journée, Paris-Levallois s’était imposé lors de la réception de Strasbourg, une formation qui connaîtra un début de saison assez compliqué. Pour le compte de la 18e journée, c’est en déplacement à Antibes que Paris-Levallois va tenter de remporter de précieux points. Dans les faits, la première rencontre entre les deux formations avait offert une victoire à Paris-Levallois, sur le score de 88 à 82. En s’étant remis d’une série de défaites depuis, Paris-Levallois parviendra-t-il à réitérer une victoire ?

