Voir le Match OM OL en direct : Résultat et Résumé Vidéo

Le football en direct, c’est ici. Voir le match de OM OL en direct : Résultat et résumé vidéo Olympique de Marseille Olympique Lyonnais > Pour ce nouveau tour de la magique Coupe de France, l’on retrouve une opposition appréciable ; et très attendue, entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, deux équipes qui connaîtront une saison de Ligue 1 assez différente sur le papier.

Depuis le début de cette 100e édition historique, l’on ne pourra que constater que les matchs se veulent spectaculaires et vraiment très prenant. Si l’on aura assisté à moins de surprises que lors des précédentes années ; attention toutefois, puisque certains petits poucets sont toujours de la partie, l’on ne pourra que saluer l’envie des équipes, très désireuses de décrocher cette Coupe de France de football. Pour cette nouvelle soirée de Coupe de France, le tirage au sort aura bien fait les choses, et l’on retrouve un match intense entre l’OM et l’OL, deux formations qui permettront de vivre des moments incroyables en championnat de Ligue 1, mais qui ne possèdent pas forcément le même timing actuellement. Pour l’Olympique Lyonnais, l’on aura terminé l’année 2016 sur une belle série de victoires, et l’on aura débuté 2017 très fortement, en s’imposant en Coupe de France face à Montpellier lors du précédent tour, sur le score sans appel de cinq buts à zéro, tout en montrant une aisance technique révélatrice de l’envie de s’imposer.

Car oui, lors de son entrée dans la compétition, l’Olympique de Marseille était opposé à Toulouse et la qualification était bien compliquée pour les hommes de Rudy Garcia, passés très près de la correctionnelle. Si l’OM, qui restait alors sur quatre victoires en championnat de football de Ligue 1, avait réussi à ouvrir le score, il n’aura pas fallu très longtemps à Toulouse pour revenir à la marque et s’offrir une séance de prolongation. Dans cette dernière, en revanche, l’OM sembla plus fort et déterminé et parviendra à se montrer réaliste, dans un premier temps, puis solide défensivement. Désormais, l’opposition entre l’OM et l’OL se veut vivifiante et il ne fait nul doute que l’on assiste a du grand spectacle. Rappelons que l’OL se sera défait de Montpellier sur le score de 5 à 0 dans son entrée dans la compétition, et que l’historique des matchs entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais est impressionnant, malgré une baisse de buts ces dernières années.

Rares sont les fois où les deux formations se quittaient sur un score nul et vierge, et beaucoup ont encore en mémoire ce spectacle offert en Ligue 1 2009, où la rencontre s’était soldée sur le score de cinq buts partout.

Pour l’Olympique de Marseille, le championnat de Ligue 1 est légèrement plus compliqué, mais, pour le moment, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Si l’on possède de bons éléments capables de transcender l’équipe et les supporters, l’on ne pourra que souligner que cette 100e édition de la Coupe de France est un poil plus difficile à aborder ; un peu, finalement, à l’image du championnat (moins de défaites que l’OL, certes, mais beaucoup trop de matchs nuls).

