Voir la Coupe de la Ligue de football en direct : Résultats 8e de finale, scores OM, PSG et OL > Alors que les 8es de finale de la Coupe de la Ligue s’amorcent, certaines formations se doivent de briller, notamment pour éclipser une première partie de saison assez terne sur le plan des résultats. L’on attend notamment beaucoup du PSG, de l’OM et de l’OL.

Sur deux journées, la Coupe de la Ligue de football se met en avant et permet d’offrir quelques surprises, notamment pour les formations qui sont à la traîne dans le championnat. Dès lors, l’on ne peut que penser à l’OM ; qui dispute son 8e de finale de Coupe de la Ligue ce soir, mais également à l’OL et au PSG, dans une moindre mesure. Alors que ces deux formations effectueront leur match dès demain ; et sur lesquels nous reviendrons, quatre équipes se mettent en lumière ce soir, à commencer par l’OM. En difficulté en championnat de Ligue 1, l’OM est coincé en milieu de tableau et ne parvient que trop rarement à convaincre les supporters. La Coupe de la Ligue doit alors devenir un objectif clair pour une formation au palmarès pourtant historique. Le troisième tour de la Coupe de la Ligue de football ; qui amorçait l’entrée dans la compétition des clubs de Ligue 1, voyait l’OM affronter la modeste équipe de Clermont, un duel que l’OM a bien failli perdre. Assez tremblante, l’équipe de l’OM parviendra tout de même à décrocher la victoire sur le score de deux buts à un, et c’est un tout autre défi qui attend les Marseillais ce soir.

Voir la Coupe de la Ligue de football en direct : Résultats scores et vidéos en replay

Face à Sochaux, l’on retrouve encore un duel Ligue 1 contre Ligue 2, mais Sochaux est conscient de ses chances ; lui qui avait évolué en Ligue 1 il n’y a pas si longtemps peut compter sur le fait que l’OM n’est pas vraiment sa bête noire. Dans de telles conditions, l’on pourrait bien assister à un match surprenant, dont le résultat du 8e de finale sera décisif pour la suite du scénario en championnat. Pas de panique toutefois, puisque l’OM est assez remonté pour s’imposer.

Pour Sochaux, ce match de Coupe de la Ligue de football face à l’OM marque le retour des gros matchs à enjeux, des matchs sentant la Ligue 1. Pour en arriver là, Sochaux avait battu le GFC Ajaccio lors du premier tour (4-3 T.A.B), puis Brest, sur le score de deux à zéro, avant une nouvelle victoire au troisième tour, cette fois-ci contre Dijon (5-4 T.A.B). Dans cette épopée, l’on notera la très bonne performance face à Brest, actuellement sur les plus hautes marches de la Ligue 2. Si l’OM attire les regards pour cette première partie des 8es de finale de la Coupe de la Ligue de football, un autre match est à retrouver ce soir, l’opposition entre Nantes et Montpellier. Duel parfait de Ligue 1, Nantes cherchera à se rassurer devant son public, une tâche compliquée pour celui qui est actuellement relégable en championnat. Dans les faits toutefois, le défi semble de taille pour le FC Nantes, qui n’a plus battu Montpellier depuis le 30 août 2014.

