Match PSG AS Monaco en Vidéo Replay, Résumé, Buts et Résultats Complets

Match PSG Monaco : voici comment voir le match du Paris Saint-Germain contre l’AS Monaco. En direct à la télévision, et en live sur Internet, le match de football est diffusé en live. Dès la fin du match PSG Monaco, les fans de foot peuvent revoir en vidéo les buts, les meilleures actions et un résumé en replay sur Internet.

Désormais, les choses sont bien compliquées pour le PSG et l’AS Monaco. Les deux clubs doivent lutter âprement pour remplir leurs objectifs de la saison. Dans les faits, ce sera surtout l’AS Monaco qui ne parviendra plus à renouer avec sa belle époque. À domicile, l’AS Monaco se devait de briller face à Guingamp, histoire de frapper un grand coup d’entrée. Pourtant, les choses ne se passeront pas comme souhaité et l’AS Monaco sera mené deux buts à zéro à la pause. En offrant un jeu plus consistant en seconde période, l’AS Monaco parviendra à revenir au score pour s’offrir, finalement, le point du match nul ; une triste ouverture pour ce club très ambitieux.

Du côté du Paris Saint-Germain, là encore, les choses ne sont pas des plus faciles, à en juger par l’ouverture du championnat. Alors en déplacement à Bastia pour la première journée, le PSG ne parviendra pas à mettre en place un jeu consistant et surtout décisif. Au terme des 90 minutes, ce sera alors dans la douleur que le PSG parviendra à décrocher les trois points de la victoire, sur le triste score d’un but à zéro. Lors de cette rencontre justement ; toujours compliquée entre Bastia et le PSG, l’on assistera à des moments tristes du football, notamment entre un supporter et Lucas Moura, qui fera longtemps polémique.

