Voir le Match OGC Nice Lille LOSC en Direct TV et sur Internet

La phase décalée de la Ligue 1 de football se poursuit et offre une bien belle affiche. Et l’on vous conseille de regarder le match OGC Nice Lille LOSC du 24 septembre en direct à la TV sur BeIn Sports, ou de voir la vidéo de la Ligue 1 sur internet. Pour l’OGC Nice, le début de saison de Ligue 1 est bien compliquée ; seulement deux victoires à mettre au compteur de l’OGC Nice, trois à deux contre Toulouse en ouverture du championnat et un à zéro contre Metz quelques journées plus tard. Le reste des matchs de l’OGC Nice n’est pas à la hauteur des ambitions actuelles du club, puisque l’on compte déjà trois défaites et un match nul, mais avec sept points dans la besace, l’OGC Nice n’est pas si mal placé.

De l’autre côté, la formation du LOSC de Lille ne sera pas encore inclinée cette année et peut se permettre de rêver du podium jusqu’au bout si l’on continue sur cette voie. Avec trois victoires et trois matchs nuls, le LOSC se montre parfois percutant, parfois un ton en dessous des espérances, bien que cela n’entrave en rien la progression du LOSC en championnat, qui possède déjà douze points ; une aubaine dans une Ligue 1 ou le milieu de tableau est actuellement très disputé. Le dernier match du LOSC à domicile contre Montpellier se sera soldé par un score de parité, zéro partout et l’entré de Divock Origi et de Florent Balmont en fin de match n’aura rien changé. Vous pouvez voir le match OGC Nice Lille LOSC du 24 septembre en direct à la TV sur BeIn Sports, dès 19 heures.

