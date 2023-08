Comment voir Girondins Bordeaux AC Ajaccio : Match en Direct ?

Ligue 1, voici comment regarder le match Bordeaux – AC Ajaccio en direct live Streaming et la retransmission du match Bordeaux – AC Ajaccio en direct à la télévision. Samedi 30 novembre 2013 à partir de 14h00, un match qui sera diffusé sur beIN Sport 1 en Direct à partir de 14h00.

Les Girondins de Bordeaux reçoivent Ajaccio dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Après leur défaite à domicile en Europa League contre l’Eintracht et l’élimination, les Girondins pourront se reconcentrer sur le championnat afin de recoller dans le classement puisque les coéquipiers de Cheick Diabate sont à la 13e place avec 18 points. Il est à noter que les hommes de Francis Gillot ont joué 7 fois à domicile enregistrant 3 victoires contre 3 défaites et un nul. De l’autre coté, Ajaccio est en très mauvaise position, relégables à l’avant dernière place du classement avec seulement 8 points, les coéquipiers de Paul Lasne ont besoin de points et se cherchent toujours pour sortir de la zone rouge, ils auront la tâche difficile au Chaban-Delmas surtout que sur 6 matches à l’extérieur, le club corse n’en a jamais remporté un avec 3 défaites et 3 matches nuls.

Le groupe bordelais : Carrasso, Olimpa – Bréchet, Faubert, Henrique, Mariano, Orban, Poundjé, Sané – Maurice-Belay, Nguemo, Obraniak, Saivet, Sertic – Diabaté, Jussiê, Rolan, Sacko.

Le groupe de l’Ajaccio : Ochoa, O.Sissoko – Hengbart, Dielna, Nadeau, Perozo, Crescenzi, Bonnart – Gonçalves, Pierazzi, Mostefa, Lasne, André, Cavalli, S.Diarra – Arrache, Oliech, Eduardo, Belghazouani

Match Bordeaux – AC Ajaccio en Direct Streaming

Le match Bordeaux – AC Ajaccio est retransmis en direct à la télévision sur beIN Sport 1. Dès 14h00, coup d’envoi du match entre Bordeaux – AC Ajaccio en direct. A la télévision sur beIN Sport 1 ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder le match Bordeaux – AC Ajaccio en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

J’aime ça : J’aime chargement…