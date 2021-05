Envoyé Spécial sur les Hypermarchés, la Turquie et le Cinéma à voir sur France 2

Envoyé Spécial sur les Hypermarchés et le football à voir sur France 2 en vidéo > Nouvelle émission d’Envoyé Spécial ce soir, sur la chaîne France 2. Au sommaire ; toujours sous réserve de modification, les hypermarchés et le football, entre autres.

Pour le premier reportage de la soirée, l’on retrouve un sujet bien spécial, une guerre contre les hypermarchés. Du haut de ses 69 ans, Martine, lanceuse d’alerte, est une retraité de petit commerce qui se bat seule depuis plus de vingt ans contre les hypermarchés. Parfois même, elle réussit à les faire plier. Suite à cela, focus sur Erdogan, le dieu du stade. Depuis 2010 maintenant, le football ; une véritable religion en Turquie, est devenu un instrument de promotion du modèle islamo-conservateur du président Erdogan. Envoyé Spécial se penche ensuite sur les volontouristes, ces occidentaux en vacances, qui pensent faire acte de solidarité, participent en réalité à un business bien rodé et souvent sans scrupules.

Autre sujet abordé, le long-métrage À l’Ouest du Jourdain, qui est sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Pour l’occasion, le réalisateur Amos Gitaï signe ; exceptionnellement, une version de 52 minutes de son documentaire pour Envoyé Spécial. Le réalisateur Israélien nous livre alors des archives personnelles et inédites de l’ancien Premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, assassiné le 4 novembre 1995, et de sa vision de l’État Hébreux d’aujourd’hui, alors que la droite nationaliste est au pouvoir. Il a donné la parole à tous ceux qui croient encore à la paix, ceux qu’il appelle les héritiers de Rabin et que l’on entend, aujourd’hui, si peu.

L’émission Envoyé Spécial sur les hypermarchés et le football est à voir sur France 2 en vidéo, dès 20 heures 55.

