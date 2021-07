Le majordome de Ben Ali révéle des secrets sur Nessma TV

Lotfi Ben Chrouda, le majordome du président déchu, Zine El Abidine Ben Ali, sera présent le dimanche 5 juin 2011 sur la chaine Nessma TV pour révéler des secrets du palais présidentiel de Carthage.

M. Ben Chrouda a déclaré que lors de ses 23 années de service avec la famille Ben Ali au palais de Carthage et celui de Sidi Dhrif, il a eu droit à des scènes plus qu’imaginaires. Entre trahison, armes, drogues, injustices et même de la magie, M. Ben Chrouda racontera ses 23 ans de service sur Nessma TV dans la soirée du dimanche à 20h45 heure Tunis.

Rappelons que M. Ben Chrouda est déjà l’auteur d’un livre intitulé « Dans l’ombre de la reine » et qui sera disponible au mois d’Aout 2011. Toutefois, vous pouvez commander le livre dés maintenant et vous serez livré dés sa sortie.

