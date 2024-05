Le taux de pauvreté en Tunisie atteint 24,7%

Le ministre des Affaires sociales, M. Mohamed Ennaceur s’est entretenu hier avec les membres de la haute instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, la réforme politique et la transition démocratique, lors de cette réunion, le ministre n’a pas apporté du nouveau en déclarant que les problèmes majeurs de la Tunisie étaient et restent la pauvreté, le chômage et l’emploi.

Il a tout de même révélé un chiffre assez préoccupant en indiquant que le taux de la pauvreté en Tunisie s’élève actuellement à 24.7% et que les régions de l’Ouest sont particulièrement les plus touchées. Cette étude quantitative a été réalisée selon les standards internationaux qui fixent le seuil de la pauvreté à 2 dollars par jour par tête d’habitant, l’équivalent d’à peu prés 3 dinars tunisiens.

