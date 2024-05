Une femme saoudienne arrêtée après avoir posté une vidéo

Lors des protestations contre l’interdiction de conduire pour les femmes à l’Arabie Saoudite, Manal al-Sherif, une saoudienne âgée de 32 ans, a été arrêtée après avoir posté une vidéo sur internet où elle conduisait une voiture.

Manal a lancé une campagne pour dénoncer l’interdiction de conduite pour les femmes la semaine dernière tout en publiant une vidéo où elle conduisait une voiture à la ville de Khobar pour défier le gouvernement. Samedi dernier, Manal a eu la surprise de voir la police religieuse débarquer chez elle pour l’arrêter.

Comme le rapporte Associated Press, elle a été libérée après avoir signé une promesse de ne plus conduire. Mais les autorités saoudiennes ont saisi Manal al-Sherif à nouveau à l’aube du dimanche. Elle est accusée d’avoir « violé l’ordre public » et est actuellement détenue, depuis cinq jour. Son frère, Mohamed al-Sherif, qui était dans la voiture alors qu’elle conduisait, a également été arrêté.

Manal al-Sherif est l’une des femmes derrière Women2Drive, une initiative qui invite les femmes saoudiennes à conduire librement en Arabie Saoudite en leur lançant un appel pour aller rouler le 17 juin prochain.

La campagne lancée par les femmes saoudiennes est axée autour de quatre points, à savoir:

Encourager les femmes ayant un permis de conduire international (ou ceux des autres pays) à conduire leurs voitures le 17 juin.

Prendre des photos et des vidéos à publier sur Facebook pour appuyer cette cause.

Respecter le code vestimentaire (hijab) pendant la conduite.

Obéir au code de la route et ne pas provoquer les autorités lors des interrogatoires.

Après son arrestation, des mouvements ont eu lieu sur les réseaux sociaux appelant le roi de l’Arabie Saoudite à libérer Manal et des pétitions ont été signées dénonçant cette arrestation et appelant à la levée de cette interdiction.

