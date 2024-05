La torture continue en Tunisie malgré la chute de Ben Ali

Lors d’une visite, du 15 au 22 mai courant, en Tunisie, l’avocat envoyé par les Nations Unies, Mr Juan Mendez, il a déclaré que “la Tunisie devra enquêter énergiquement sur la torture massive pratiquée sous le règne autoritaire de Ben Ali, renversé le 14 janvier par une révolution populaire”.

Durant cette visite, Mr Mendez a rencontré le gouvernement « provisoire » en place, des associations et des victimes qui ont subi des abus de violence. Il a ajouté que les nouveaux dirigeants du pays étaient d’accord avec le fait que la torture ne doit plus avoir de place en Tunisie. Il a, par ailleurs, précisé qu’“Il y a encore des cas et le gouvernement ne devrait pas être pleinement satisfait”, précisant qu’il ne peut pas dire que c’est généralisé ou systématique.

L’avocat argentin a souligné que 66 personnes, sur les centaines de tunisiens arrêtés au début du mois de mai lors des manifestations dénonçant la lenteur des réformes, avaient été sévèrement traités. “Ces personnes, dont un tiers de mineurs, ont été détenues pendant 12 heures sans pouvoir parler à un avocat ou à leur famille”. “Elles ont été forcées de s’agenouiller et de rester dans des positions inconfortables”, a-t-il précisé, avant d’ajouter d’ajouter qu’il y avait des preuves de passages à tabac et de brûlures de cigarettes.

L’envoyé de l’ONU a manifesté son inquiétude de l’avancée, trop lente selon lui tout comme les tunisiens, des poursuites contre les dirigeants de l’ancien régime, déclarant qu’il s’inquiète qu’il la communauté internationale n’a entendu parler que de poursuites contre Mr Ben Ali et une poignée d’anciens ministres et conseillers alors que les enquêtes en cours visaient 60 hauts dirigeants. “Nous aimerions en savoir davantage sur les motifs des poursuites, par quel tribunal, le rythme de l’enquête”, a-t-il dit.

Mr Juan Mendeza détaillé dans son rapport la situation des agressions commises lors de l’ère de Zine El Abidine Ben Ali et après le 14 janvier 2011, il a déclaré que les pratiques de l’ancien régime “sont parmi les plus émouvantes, les plus touchantes et les plus tristes” qu’il ait jamais entendues.

Notons que le rapport de Mr Mendez sera transmis dans les prochaines semaines au Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies mais il sera lu par le gouvernement intérimaire avant sa transmission.

