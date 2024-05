Instruction du dossier du Président déchu et de ses proches sécuritaires dont Jalel Boudriga

Le juge d’instruction auprès du Tribunal Militaire permanent de Tunis, chargé de l’affaire dans laquelle sont impliqués l’ex-Président, Zine El Abidine Ben Ali, l’ancien ministre de l’Intérieur, Rafik Belhaj Kacem, le Colonel major de police à la retraite des unités d’intervention, Jalel Boudriga, a entamé les procédures afin de dévoiler la vérité et éclairer l’opinion publique dans les plus brefs délais pour plus de transparence.

Selon l’agence de presse, TAP, une source militaire autorisée a indiqué que le juge d’instruction a émis un mandat de dépôt à l’encontre de l’Officier de police à la retraite, Jalel Boudriga, après son arrestation.

D’autres personnes sont impliquées dans cette affaire, parmi eux, Lotfi Zouaoui, Commissaire général de police, un ancien directeur de la sécurité publique et Rachid Ben Abid, ancien Directeur des services spéciaux. Des mandats de dépôt ont été émis à l’encontre de ces personnes.

Le communiqué du Ministère de la Défense Nationale précise que l’enquête prendra un rythme soutenu, conformément aux exigences de la justice pénale pour identifier et arrêter les auteurs de crimes, et adopter la procédure appropriée tout en respectant les garanties prévues par la loi.

