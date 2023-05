Il publie la photo de sa femme abattue sur Facebook

Facebook devient l’endroit où on se confesse le plus ??

C’est le cas d’un homme qui habite Miami (Floride, Etats-Unis) qui publié hier la photo du corps ensanglanté de sa femme. En effet, il l’a tué puis l’a déclaré sur sa page personnelle de Facebook pour ensuite se rendre à la police.

Tout juste âgé de 31 ans, Derek Medina, s’est rendu à la police pour confesser son crime et une enquête est actuellement en cours.

La victime, Jennifer Alfonso, était tuée par balle. En tout cas, c’est ce que la photo qu’a publié son mari a révélé, avec comme message « Paix à ton âme Jennifer Alfonso« .

Il s’est avéré qu’avant de publier la photo de sa femme morte, Derek a écrit sur son Facebook: « Je vais aller en prison ou être condamné à mort pour avoir tué ma femme, je vous aime mes amis, vous allez me manquer, prenez soin de vous, les gens de Facebook vous allez me voir aux informations. Ma femme me battait, je ne peux supporter un tel abus voilà pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait. J’espère que vous me comprendrez. »

Ce qui est plus malheureux, c’est que le couple avait une petite fille de 10 ans.