Cristiano Ronaldo donne son sang pour les victimes du drame espagnol

Un Cristiano Ronaldo dévoué aux associations caritatives n’est pas une surprise.

En effet, il a toujours donné de son temps et son argent pour de nombreuses causes humanitaires dont, récemment, un don de 1,5 million d’euros à des enfants palestiniens.

Cette fois-ci, suite au drame de l’accident de train qui a touché toute l’Espagne mais aussi le monde entier, plusieurs personnes se pressent d’aider à leurs manières.

Et on a même découvert que le jouer du Real Madrid, Cristiano Ronaldo s’est rendu sur les lieux du drame et a donné son sang pour les victimes.

Il a aussi porté son soutien aux familles des victimes, et ce par son compte twitter.

