Le local des Femen à Paris a pris feu

Hier soir, Samedi 20 Juillet 2013, les locaux des Femen à Paris ont été endommagés par un incendie.

L’incendie a ravagé le deuxième étage mais il a quand même été maîtrisé en une demi-heure. Il n’y a eu aucun blessé.

Une des Femen avait déclaré: « Il y avait une fenêtre ouverte et le feu a commencé à cet endroit-là. Je n’étais pas là mais deux activistes étaient là et ont essayé d’éteindre le feu avec des extincteurs. Elles n’ont pas réussi et elles ont dû s’enfuir. Elles ont appelé les pompiers. Nous ne comprenons pas les raisons (de l’incendie). Les activistes étaient en train de dormir, ça a été très soudain et le feu a été très fort. Les Femen ont beaucoup d’ennemis qui essaient de nous arrêter depuis longtemps.«

