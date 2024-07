Le croissant rouge aide les familles démunies de l’Ariana

Le mois de Ramadan n’apporte que des entraides entre les citoyens.

En Tunisie, à Ariana, les foyers les plus démunies sont très nombreux et dépassent et les 2 mille.

Le Croissant Rouge a décidé de faire une collecte de dons et de les distribuer en couffin remplis de denrées alimentaires aux familles démunies de l’Ariana.

Le directeur du bureau régional du Croissant-Rouge à l’Ariana, Mohieddine el Hani, a affirmé au journal La Presse que « cette initiative est spontannée et apolitique » et ajoute » cette action bénévole est motivée par notre volonté de nous imprégner des vertus de l’entraide et de la solidarité.«

