Une jeune surfeuse attaquée par un requin à l’île de Réunion

Une nouvelle attaque de requin a été enregistrée à la Réunion.

Cette fois-ci, il s’agit d’une jeune surfeuse de 15 ans. Elle a été attaquée à Saint-Paul, sur la côte ouest de l’île.

On rapporte que la surfeuse était une touriste et se baignait devant le restaurant le Grand Baie de Saint-Paul, à proximité du cimetière marin. Et l’attaque était à 5m du bord.

Le requin lui sectionné le corps en deux et bien sûr la victime était morte sur le coup.

On rappelle que ces derniers mois, neuf requins ont été observés.

