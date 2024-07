Saisie de 41 bouteilles de vins remplies d’eau de javel

Le journal « Al Jarida » vient de publier aujourd’hui, Samedi 13 Juillet 2013, une escroquerie des plus mortelles.

En effet, des agents de contrôle économique ont procédé à la saisie d’une grande quantité de produits non contrôlés au Kef.

Il s’agit de produits de provenance inconnue : 41 bouteilles de vins remplies d’eau de javel, 6 kg de fromages et 4 kg de fruits secs avariés et non emballés.

